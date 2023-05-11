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18:44, 11 мая 2023Бывший СССР

Идея о возвращении русского языка возмутила киевские власти

Глава СНБО Украины Данилов: призывами о возвращении русского языка должна заниматься СБУ

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вопросом призывов к возвращению русского языка в стране должна заниматься Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, некоторые украинские публичные лица заявляют о необходимости вернуть русский язык в республике тем или иным образом.

«Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык должен быть распространен на территории нашей страны», — сказал Данилов.

В феврале экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение. А уже в мае указал на то, что Киев остается русскоязычным городом и со временем число русскоговорящих людей в нем будет увеличиваться.

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Алевтина Запольская
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