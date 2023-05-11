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18:04, 11 мая 2023Наука и техника

Новый ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в зону ответственности ТОФ

Новый ледокол «Евпатий Коловрат» вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане

Кадр: Дмитрий Спиридонов / YouTube

Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат», который построили для Тихоокеанского флота (ТОФ), вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке — Петропавловск-Камчатский. Маршрут перехода проходит через Средиземное море и Индийский океан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне новый ледокол вышел из-под управления Черноморского флота и был передан в управление Территориального центра управления Тихоокеанского флота. После прибытия на Камчатку судно введут в корабельный состав ТОФ. Ледокол продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на Северо-Востоке России.

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Ледокол построили по модернизированному проекту 21180М. Судно заложили в 2018 году, а в 2023 году ожидается его прием в состав флота. При необходимости на ледоколе могут быть установлены артиллерийские установки. Также «Евпатий Коловрат» получил вертолетную площадку.

В марте глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что Минобороны России планирует продолжить строительство ледоколов проектов 21180 и 21180М для Военно-морского флота России.

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Даниил Иринин
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