На Украине признали необходимость обойти ЗАЭС во время наступления

Глава «Энергоатома» заявил, что ВСУ понимают необходимость обойти ЗАЭС при наступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признают, что во время контрнаступления им будет необходимо обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы не повредить ее. Об этом заявил глава Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин, передает CNN.

«Они [ВСУ] несут ответственность за сохранение целостности [ЗАЭС] <...> Это полностью понимают наши военные», — заявил Котин.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона частично вывезут жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, которые начали подвергаться усиленным обстрелам со стороны ВСУ.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские войска планируют захватить ЗАЭС при контрнаступлении.