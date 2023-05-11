В Киевском городском совете начались обыски

Секретарь Горсовета Киева Бондаренко сообщил, что в орган с обысками пришло ГБР Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины пришло с обысками в городской совет Киева, передаетРИА Новости со ссылкой на секретаря органа местного самоуправления украинской столицы Владимира Бондаренко.

«Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киев касается помещений и кабинетов исключительно киевской городской военной администрации, а само дело — командировок в киевскую городскую военную администрацию солдат, некоторые из которых параллельно являются депутатами Киевсовета», — сообщил он.

По его словам, все подлежащие обыску документы были представлены следователям добровольно. Также Бондаренко отметил, что если украинские силовики попытаются получить доступ к камерам видеонаблюдения, то им укажут на отсутствие постановления для соответствующих действий.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене бывших депутатов Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова. Им вменяют сотрудничество с Россией.