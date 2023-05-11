СБУ обвинила в госизмене еще троих экс-депутатов Рады

СБУ обвинила в госизмене троих экс-депутатов Рады якобы за помощь России

Бывших депутатов Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что три бывших парламентария сотрудничают с Россией и находятся на ее территории. Цареву вменяют работу в интересах Министерства обороны России, Святашу — передачу сведений Цареву о дислокации украинских войск, а Маркову — поддержку российской спецоперации.

Последнего также обвиняют по двум статья Уголовного кодекса республики — «пропаганда войны» и оправдание спецоперации России на территории Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил, что в настоящий момент различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, то только на условиях Киева.