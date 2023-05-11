Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 11 мая 2023Бывший СССР

СБУ обвинила в госизмене еще троих экс-депутатов Рады

СБУ обвинила в госизмене троих экс-депутатов Рады якобы за помощь России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывших депутатов Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в государственной измене, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что три бывших парламентария сотрудничают с Россией и находятся на ее территории. Цареву вменяют работу в интересах Министерства обороны России, Святашу — передачу сведений Цареву о дислокации украинских войск, а Маркову — поддержку российской спецоперации.

Последнего также обвиняют по двум статья Уголовного кодекса республики — «пропаганда войны» и оправдание спецоперации России на территории Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов заявил, что в настоящий момент различные страны пытаются усадить Киев за стол переговоров с Москвой. он подчеркнул, что если президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией, то только на условиях Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал поставки Британией Киеву ракет дальнего радиуса действия
Зеленский вновь отказался раскрывать потери ВСУ
Обварившаяся кипятком российская пенсионерка умерла после двух месяцев лечения
Российская блогерша навала шесть «колхозных» вещей на лето
В Кремле оценили реакцию Грузии на решение России отменить визы
Стала известна дата начала отключения горячей воды в Подмосковье
Украинский сапер получил 18 лет колонии за установку мины в жилом доме в ЛНР
Парламент Молдавии одобрил расторжение соглашений о телерадиокомпании «Мир»
Допущенные FIE российские фехтовальщики пропустят международные турниры
В России состоялась первая масштабная продажа токенов за рубли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.