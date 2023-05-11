Названы самые бюджетные направления для путешествий на поезде

«Туту.ру»: билеты на поезд из Москвы в Переславль-Залесский обойдутся в 432 рубля

Переславль-Залесский, Струнино и Балабаново названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян на поезде в мае. Такие данные предоставили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, билеты до Переславля-Залесского из Москвы обойдутся в 432 рубля в одну сторону, до Струнино — в 434 рубля, а до Балабаново — в 531 рубль. В пятерку недорогих направлений также вошли Александров (537 рублей) и Обнинск (581 рубль). Кроме того, путешественники могут купить билеты в Калугу за 842 рубля, в Тулу за 880 рублей и в Ростов Великий за 997 рублей.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего можно уехать в Плюссу и Новгород Великий, куда проездные документы стоят 655 и 770 рублей соответственно. Среди других направлений — Струги Красные (785 рублей), Псков (925 рублей) и Валдай (1091 рубль).

Ранее стало известно, что РЖД временно заморозила цены на билеты в поездах, следующих в период майских праздников на юг России. Так, холдингом было решено зафиксировать тарифы на проезд в купейных вагонах в поездах до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска.