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15:02, 5 мая 2023Путешествия

РЖД заморозили цены на билеты в поездах на юг России

В РЖД заморозили тарифы на проезд в купе в следующих на юг России поездах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) временно заморозила цены на билеты в поездах, следующих в период майских праздников на юг России. Информация об этом появилась в Telegram-канале перевозчика.

Так, холдингом было решено зафиксировать тарифы на проезд в купейных вагонах в поездах до Адлера, Анапы, Кисловодска, Минеральных Вод и Новороссийска. В пресс-службе РЖД отметили, что цены на проездные документы не будут повышаться даже при дальнейшем увеличении спроса и уменьшении количества доступных мест.

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«Таким образом, пассажиры смогут сэкономить на поездке в "высокий" сезон в среднем 12 процентов, — добавили в компании. — Также с 5 мая до конца года увеличили скидку по "невозвратному" тарифу в купе на все поезда с 10 до 20 процентов».

Ранее сообщалось, что РЖД планирует запустить дополнительные составы по наиболее востребованным туристическим направлениям в летний период. Отмечается, что основную часть поездов хотят назначить из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер и Новороссийск.

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Валентина Процкова
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