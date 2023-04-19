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18:03, 19 апреля 2023Путешествия

В РЖД захотели запустить дополнительные поезда на летний сезон

РЖД захотели запустить дополнительные поезда «Ласточка» по черноморскому побережью к лету

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) захотели запустить дополнительные поезда по наиболее востребованным туристическим направлениям летом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что основную часть дополнительных составов планируется назначить из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Адлер и Новороссийск на высокий сезон.

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Кроме того, заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов рассказал, что в настоящее время компания рассматривает возможность запуска дополнительных поездов «Ласточка» по маршруту ТуапсеСочи — Имеретинский Курорт для увеличения пропускной способности по черноморскому побережью.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще добираться до Абхазии — РЖД запустили мультимодальный маршрут на курорты республики. Совершить поездки в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухуми отечественные туристы смогут с использованием двух видов транспорта — поезда и автобуса.

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Валентина Процкова
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