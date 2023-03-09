РЖД запустит продажу «единых» билетов из России в Абхазию

С 30 апреля по 30 сентября россияне смогут добираться до Абхазии по «единому» билету РЖД

Россиянам станет проще добираться до Абхазии — РЖД запускает мультимодальный маршрут на курорты республики. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Продажа «единых» билетов из России в Абхазию стартует 9 марта. Совершить поездки в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум отечественные туристы смогут с использованием двух видов транспорта — поезда и автобуса.

«С 30 апреля по 30 сентября 2023 года осуществляются мультимодальные перевозки до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении, — говорится в публикации. — Пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до железнодорожного вокзала Адлер и там совершить пересадку в комфортабельный автобус».

Приобрести «единый» билет на поезд и автобус можно онлайн на сайте перевозчика, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах. Стоимость проезда автотранспортом фиксированная и составляет от 582 до 806 рублей в зависимости от направления.

Ранее российская туристка отдохнула в Абхазии и рассказала о подстерегающих путешественников опасностях, описав страну словами «рай мошенников и помогателей».