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17:15, 9 марта 2023Путешествия

РЖД запустит продажу «единых» билетов из России в Абхазию

С 30 апреля по 30 сентября россияне смогут добираться до Абхазии по «единому» билету РЖД

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам станет проще добираться до АбхазииРЖД запускает мультимодальный маршрут на курорты республики. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Продажа «единых» билетов из России в Абхазию стартует 9 марта. Совершить поездки в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум отечественные туристы смогут с использованием двух видов транспорта — поезда и автобуса.

«С 30 апреля по 30 сентября 2023 года осуществляются мультимодальные перевозки до населенных пунктов Республики Абхазия и в обратном направлении, — говорится в публикации. — Пассажиры могут отправиться на поезде с любой станции до железнодорожного вокзала Адлер и там совершить пересадку в комфортабельный автобус».

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Приобрести «единый» билет на поезд и автобус можно онлайн на сайте перевозчика, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах. Стоимость проезда автотранспортом фиксированная и составляет от 582 до 806 рублей в зависимости от направления.

Ранее российская туристка отдохнула в Абхазии и рассказала о подстерегающих путешественников опасностях, описав страну словами «рай мошенников и помогателей». 

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Валентина Процкова
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