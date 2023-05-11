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22:01, 11 мая 2023Россия

В Госдуме допустили призыв неслуживших россиян на отдельные военные сборы

Депутат Соболев заявил, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с Ura.ru допустил, что военнообязанных россиян, не проходивших срочную службу, могут призвать на отдельные сборы, где они могут получить военно-учетную специальность.

По его словам, даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить.

Депутат подчеркнул, что неслужившим на сборах для граждан, которые пребывают в запасе, «делать нечего», сначала они должны получить военно-учетную специальность.

Соболев добавил, что граждане, которые не проходили воинскую службу из-за проблем со здоровьем, не будут привлекаться к военным сборам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Согласно документу, они будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснял, что военные сборы являются обычными учениями, длительность которых не превышает двух месяцев.

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Марина Совина
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