В Башкирии опровергли сообщение о закрытии школы на карантин из-за кори

Роспотребнадзор по Башкирии опроверг сообщение о закрытии школы на карантин из-за кори

Сообщение о том, что в Башкирии одну из школ полностью закрыли на карантин из-за кори, оказалось недостоверным.

В среду, 10 мая, на сайте информагентства «Башинформ» появилась публикация, в которой утверждалось, что школу в башкирском городе Кумертау закрыли на карантин из-за регистрации случаев заболевания корью. Всех учащихся якобы перевели на дистанционное обучение с 4 мая. Отмечалось, что подобные меры были приняты, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Агентство ссылалось на данные управления Роспотребнадзора по Башкирии, однако ведомство позже опровергло информацию о закрытии школы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, речи о полном закрытии учебного заведения не идет и оно продолжает работать в штатном режиме.

По данным ведомства, на дистанционное обучение были переведены только те школьники, которые не имеют сведений о вакцинации, — они будут учиться из дома до 19 мая. При этом за детьми, которые могли контактировать с заболевшим, установлено медицинское наблюдение.

Публикация получила некоторое распространение в российских СМИ. В частности, сообщения о закрытии на карантин школы в Кумертау опубликовал «Коммерсантъ» и «Известия». При этом ряд изданий предоставил корректную информацию о переводе на дистанционный режим обучения только части учеников («АиФ», KP.RU, UFA1.RU). В то же время в соцсетях активно распространялась информация о полном закрытии учебного заведения из-за кори (1, 2, 3).