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22:45, 11 мая 2023Силовые структуры

В российском городе мать убила четырехлетнего сына

SHOT: в Москве в квартире на Рублевском шоссе мать убила четырехлетнего сына

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве в квартире на Рублевском шоссе мать убила четырехлетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, на место происшествия соседи вызвали полицейских. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов никто не открывал дверь, поэтому было принято решение ее вскрыть. После того как оперативники смогли попасть в квартиру, они обнаружили тело убитого ребенка и его мать.

Отмечается, что женщина задержана, с ней работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель поселка Гаврилово Ленинградской области насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна. В полицию обратилась 35-летняя россиянка. Она пояснила оперативникам, что ее муж, будучи нетрезвым, случайно убил их дочь.

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Юлия Мискевич
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