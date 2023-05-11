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06:35, 11 мая 2023Россия

Песков рассказал о достигнутых за год целях спецоперации

Песков заявил, что за год спецоперации были достигнуты определенные цели

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

За первый год специальной военной операции (СВО) на Украине была достигнута часть целей. Об этом в интервью телеканалу ATV Республики Сербской заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, сказал он, частично удалось обеспечить безопасность жителей Донбасса. Однако, отметил Песков, обстрелы Донецка и других населенных пунктов продолжаются, противника еще нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому СВО будет продолжаться.

Марина Совина
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