Песков рассказал о достигнутых за год целях спецоперации

Песков заявил, что за год спецоперации были достигнуты определенные цели

За первый год специальной военной операции (СВО) на Украине была достигнута часть целей. Об этом в интервью телеканалу ATV Республики Сербской заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, сказал он, частично удалось обеспечить безопасность жителей Донбасса. Однако, отметил Песков, обстрелы Донецка и других населенных пунктов продолжаются, противника еще нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому СВО будет продолжаться.

