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19:33, 11 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ вычислить психическую болезнь по привычкам в уборке

Психолог Идзиковский: психически нездорового человека может выдать идеальный порядок

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Некоторые привычки в уборке могут выдать психически нездорового человека, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Способ вычислить психическую болезнь по косвенным признакам он назвал россиянам в беседе с Life.

По словам Идзиковского, квартира такого человека может быть аномально чистой и аккуратной. «Все предметы находятся в идеальном порядке, а поверхности сверкают от чистоты. Все вещи могут быть аккуратно уложены и выставлены в строго определенном порядке», — объяснил он. Полное отсутствие пыли, следов от обуви или приготовления пищи, добавил он, свидетельствует о нежелании владельца контактировать с окружающей средой.

Тревожными симптомами психолог назвал также желание расставлять книги на полке аккуратными рядами и отсутствие в жилище личных вещей или фотографий. О наличии у человека тревожных мыслей, продолжил Идзиковский, могут говорить постоянные проверки газового оборудования или замка входной двери.

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Александра Лисица
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