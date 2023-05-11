Россиянам назвали способ вычислить психическую болезнь по привычкам в уборке

Психолог Идзиковский: психически нездорового человека может выдать идеальный порядок

Некоторые привычки в уборке могут выдать психически нездорового человека, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Способ вычислить психическую болезнь по косвенным признакам он назвал россиянам в беседе с Life.

По словам Идзиковского, квартира такого человека может быть аномально чистой и аккуратной. «Все предметы находятся в идеальном порядке, а поверхности сверкают от чистоты. Все вещи могут быть аккуратно уложены и выставлены в строго определенном порядке», — объяснил он. Полное отсутствие пыли, следов от обуви или приготовления пищи, добавил он, свидетельствует о нежелании владельца контактировать с окружающей средой.

Тревожными симптомами психолог назвал также желание расставлять книги на полке аккуратными рядами и отсутствие в жилище личных вещей или фотографий. О наличии у человека тревожных мыслей, продолжил Идзиковский, могут говорить постоянные проверки газового оборудования или замка входной двери.

Ранее специалист по клинингу Жаклин Штайн назвала использование чистящих средств после истечения срока годности распространенной ошибкой во время уборки. Штайн предупредила, что срок годности большинства средств для уборки не превышает 18 месяцев, и после этого периода они неспособны так же хорошо, как свежие, отмывать пятна и загрязнения.