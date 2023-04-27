Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:42, 27 апреля 2023Забота о себе

Профессиональная уборщица назвала распространенные во время уборки ошибки

Специалист по клинингу Жаклин Штайн: люди неправильно используют чистящие средства

Фото: Anton / Unsplash

Специалист по клинингу Жаклин Штайн назвала использование чистящих средств после истечения срока годности распространенной ошибкой во время уборки. Этот и другие советы профессиональной уборщицы опубликовало британское издание The Sun.

Штайн предупредила, что срок годности большинства средств для уборки не превышает 18 месяцев, и после этого периода они не способны так же хорошо отмывать пятна и загрязнения. Кроме того, по ее мнению, многие люди неправильно стирают салфетки из микрофибры. Она советует стирать их вручную или в стиральной машине отдельно от других вещей. Так, по ее мнению, волокна лучше сохраняются и салфетки не расползаются.

Также гуру уборки поделилась опытом, как отмыть хромированные поверхности. Она предлагает сначала применять средство для мытья посуды и лишь после этого использовать полироль для придания блеска.

Материалы по теме:
Чистая победа Как убраться дома раз и навсегда
Чистая победаКак убраться дома раз и навсегда
16 мая 2016
Дом 80 уровня Десять новых гаджетов, которые пригодятся в каждой квартире
Дом 80 уровняДесять новых гаджетов, которые пригодятся в каждой квартире
19 августа 2017

Еще одно правило генеральной уборки, которое упомянула Штайн, — вымывать пыль из труднодоступных мест. «Убедитесь, что передвигаете мебель, убираете под ней и за ней, потому что пыль распространяется по воздуху и может быть причиной грязи в вашем доме», — посоветовала она. В заключение специалистка по клинингу призвала не использовать для уборки всего дома один и тот же продукт, так как у каждого средства есть собственное назначение.

Ранее издание The Sun обратило внимание на видеоролик тиктокерши, которая сумела отполировать потерявшую блеск черную раковину. Девушка использовала продукты, которые есть на каждой кухне — лимоны и уксус, а также средство из детской аптечки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
На территории котельной Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство
Брошенная с балкона записка спасла россиянку и младенца от расправы мужа
Реакция прохожего на фотосессию Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов
Профессиональная уборщица назвала распространенные во время уборки ошибки
Шеф-редактора «Sputnik Литва» выпустили из тюрьмы в Латвии
Названа причина затягивания Киева с контрнаступлением
В Германии призвали к более жестким мерам по отношению к экоактивистам
Глава российской таможни пожалел о неумении сотрудников работать с бумагой
Познакомившиеся в больнице женщины пожертвовали почки мужьям друг друга
Россияне признали пользу путешествий для укрепления отношений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.