Украина понадеялась получить от США авиационные ракеты большой дальности

В офисе Зеленского понадеялись, что США передадут Украине авиаракеты большой дальности

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что поставка Киеву авиационных ракет большой дальности является принципиальным вопросом. Об этом сообщает РИА Новости.

Подоляк выразил надежду, что Соединенные Штаты вслед за Великобританией примут решение поставить Украине такие ракеты. По его словам, «на этом этапе войны — дальнобойная ракета это ключевой инструмент, который существенно снизит боеспособность российской армии».

Он также подчеркнул, что ракеты большой дальности позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) «зайти намного глубже, где находятся основные логистические центры России — накопительные и стратегические склады со снарядами, топливные базы и прочее».

11 мая CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников сообщил, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. Дальность поражения у этих ракет достигает 300 километров. Позднее эту информацию подтвердил министр обороны королевства Бен Уоллес.