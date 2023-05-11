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15:33, 11 мая 2023Россия

Многодетный россиянин с позывным Ной погиб в ходе СВО

V1.ru: многодетный отец из Волгограда Алексей Моисеенко погиб в ходе СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Многодетный отец из Волгограда Алексей Моисеенко погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. О гибели россиянина сообщает портал V1.ru.

Мужчина прошел срочную службу в ВДВ, рано женился и в 23 года уже стал главой семьи. В зону спецоперации россиянин отправился добровольцем. Моисеенко взял себе позывной Ной.

«Воспитывал троих сыновей! Был и навсегда останется для них примером мужества и патриотизма. Алексей уехал защищать мир в Союзе добровольцев Донбасса "Орел". Когда узнал о создании штурмового отряда "Бессмертный Сталинград", сразу вступил в его ряды», — пояснил его товарищ Андрей Гимбатов.

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Он рассказал, что волгоградец был ранен в бою, однако сразу после реабилитации снова решил ехать на фронт. Мужчина погиб, спасая товарищей.

Прощание с Алексеем Моисеенко пройдет 12 мая на Старом кладбище Красноармейского района Волгограда. Добровольца похоронят в Ставропольском крае, где он родился.

2 мая стало известно о гибели на Украине 50-летнего многодетного отца из Бурятии Владимира Хагая. Его наградили орденом Мужества посмертно. У мужчины остались жена и трое сыновей.

Еще раньше сообщалось о гибели на Украине 37-летнего многодетного отца из Свердловской области Валерия Тимираева.

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Анна Щербакова
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