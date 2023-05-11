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03:14, 11 мая 2023Интернет и СМИ

Вероятность встречи главы Пентагона и министра обороны Китая оценили

Financial Times: встреча министра обороны США Остина с китайским коллегой Ли маловероятна

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Шансы будут оставаться минимальными, пока действуют американские санкции против главы минобороны КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания отмечают, что Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока остаются в силе ограничительные меры. При этом, по мнению США, что санкции никак не мешают Остину провести эту встречу в третьей стране. Об этом Соединенные Штаты, по данным источника, сообщили китайской стороне.

Также отмечается, что перспектив отмены санкций, введенных администрацией Джо Байдена против Ли Шанфу, не предвидится.

В марте китайская сторона отвергла несколько предложений США о контактах между главами оборонных ведомств двух стран. Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции.

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Екатерина Подвигина
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