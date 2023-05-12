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18:10, 12 мая 2023Мир

МИД России прокомментировал поставки Storm Shadow Британии на Украину

МИД России: поставки ракет Storm Shadow из Британии на Украину будут враждебным шагом

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Решение властей Великобритании передать Украине ракетную систему Storm Shadow, которая имеет дальность поражения 250 километров, — враждебный шаг Лондона, «нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями». Об этом говорится на сайте МИД России.

МИД считает, что поставки приведут к «серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции». Кроме того, представители ведомства убеждены: это свидетельствует о вовлеченности Лондона в конфликт на Украине.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников ранее писал, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Затем эту информацию подтвердили власти Соединенного Королевства.

Как указывали в CNN, теоретически Storm Shadow может наносить удары вглубь подконтрольной России территории.

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Виктория Кондратьева
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