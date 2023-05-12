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00:14, 13 мая 2023Мир

Эрдоган рассказал об отношениях с Путиным

Эрдоган заявил, что не думал прекращать контакты с Путиным из-за отношения США к России
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не думал прекращать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за недовольства Россией со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, он никогда не прерывал контакты с Путиным. «Потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно», — рассказал глава Турции.

Он напомнил, что Турция имеет гораздо более сильные торгово-экономические отношения с Россией, чем с США. Эрдоган добавил, что Анкара намерена развивать их и дальше.

Ранее во время выступления Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции страны совершать нападки на президента РФ Владимира Путина и Москву.

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Марина Совина
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