Эрдоган обещал защитить Россию и Путина от нападок турецкой оппозиции

Президент Турции Эрдоган обещал предотвратить попытки оппозиции напасть на Россию и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции страны совершать нападки на президента России Владимира Путина и Москву. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Стамбуле Эрдоган обещал предотвратить попытки турецкой оппозиции раскритиковать российского лидера.

«Бай-бай Кемаль [Кемаль Кылычдароглу] совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу этого допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы в Турции. «Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — подчеркнул Песков.

Обвинения в адрес Москвы прозвучали от лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Он выступил с таким заявлением после публикации видеозаписи, на которой видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Он назвал видео монтажом, созданным российской стороной. В ответ президент Эрдоган пристыдил конкурента.

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Второй тур президентских выборов состоится 28 мая в том случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов.