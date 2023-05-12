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17:03, 12 мая 2023Экономика

Страны Прибалтики призвали поторопиться с отключением от российской энергосети

Премьер Литвы Шимоните: Прибалтика должна отключиться от энергосистемы РФ в 2024 году

Фото: Fre Sonneveld / Unsplash

Страны Прибалтики должны поторопиться с отключением от российской энергосети, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции в Таллине. Ее слова приводит агентство Bloomberg.

По словам Шимоните, выход из российской энергосистемы является «стратегическим приоритетом региона». Поэтому она призвала Литву, Латвию и Эстонию провести его не в 2025 году, как планировалось ранее, а в 2024-м.

«К сожалению, у нас есть непосредственный опыт того, как Россия превращает энергетику в оружие. Мы не можем игнорировать даже малейшую возможность того, что Россия использует нашу зависимость от своих электросетей в самые критические моменты», — пояснила премьер-министр.

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В апреле Литва провела десятичасовое тестовое отключение от российской электрической сети. Впервые энергоснабжение страны осуществляли локальные электростанции, а также поставщики из Польши и Швеции. Отключение длилось в рабочие часы, с 11 утра до 9 вечера. После успешного эксперимента руководство страны решило мотивировать соседей провести подобные тесты.

Энергосеть Прибалтики подключена к Электрическому кольцу Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), которое регулируется в России. Однако страны Прибалтики намерены перейти на европейские электросети и начать работать в синхронном режиме с Польшей, Германией и другими государствами континентальной Европы. Для обеспечения перехода Прибалтика получила более миллиарда евро из бюджета Евросоюза.

Ранее Прибалтика отказалась от поставок российского газа. Импорт в Латвию, Литву и Эстонию прекратился с апреля 2022 года. По словам гендиректора латвийского оператора газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса, сигналом о необходимости резко сократить поставки стало требование России о расчете за газ в рублях.

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Вячеслав Агапов
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