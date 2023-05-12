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17:37, 12 мая 2023Россия

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в российском регионе

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Фото: ГИБДД Самарской области

Двое детей и трое взрослых погибли в результате ДТП на трассе в Самарской области. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника телеканала, столкновение грузовика и автомобиля произошло недалеко от поселка Степной в Большеглушицком районе. Водитель и пассажиры легковой машины погибли.

По факту случившегося проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

26 апреля в Иркутской области на обледенелой трассе произошла авария, в которой погибли пять человек, среди которых были дети. Момент смертельного ДТП попал на видео: на кадрах видно, как автомобиль заносит на дороге и выбрасывает на полосу встречного движения, где его таранит грузовик.

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Варвара Родикова
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