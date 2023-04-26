Авария с пятью погибшими на обледенелой российской трассе попала на видео

Авария с пятью погибшими в Иркутской области на обледенелой трассе попала на видео

В Иркутской области из-за гололеда произошла авария, в которой погибли пять человек. Видеозапись момента ДТП публикует губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

На кадрах видно, как легковой автомобиль заносит на дороге, из-за чего он выезжает на встречную полосу, где его таранит грузовой автомобиль. Оба автомобиля впоследствии вылетают в кювет.

По данным Кобзева, среди погибших есть двое детей. Губернатор указал на неблагоприятную погоду в Иркутской области и призвал автомобилистов быть внимательными.

«Дорожную ситуацию осложняет снег, следствие которого — гололедица и накат. В этих условиях призываю вас быть предельно аккуратными и соблюдать все предписанные правила поведения на дороге», — написал глава региона.

Как сообщил Telegram-канал Babr Mash, пять человек, погибшие в ДТП, находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее пять человек погибли и еще четверо пострадали в ДТП на трассе в подмосковном городском округе Кашира. На трассе Р-22 столкнулись три легковых автомобиля.