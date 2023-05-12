«Ювентус» вырвал ничью у «Севильи» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы

«Ювентус» сыграл вничью с «Севильей» в матче 1/2 финала Лиги Европы, забив на 97-й минуте

Испанская «Севилья» сыграла вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Турине на «Альянц Стадиум» и завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 26-й минуте забил нападающий испанцев Юссеф Эн-Несири. На седьмой добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник Федерико Гатти, тем самым вырвав ничью для туринцев.

В параллельном матче играли между собой итальянская «Рома» и немецкий «Байер». Итальянцы оказались сильнее — 1:0. Голом отличился полузащитник Эдоардо Бове на 62-й минуте.

Ответные встречи пройдут 18 мая и начнутся в 22:00 по московскому времени. Финал должен состояться 31 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».