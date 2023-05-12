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02:15, 12 мая 2023Мир

Переговоры Байдена с конгрессом по госдолгу отложили при согласии всех сторон

Спикер Маккарти: переговоры Байдена с конгрессом отложили при согласии всех сторон
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что намеченные 12 мая переговоры лидеров конгресса с президентом Джо Байденом по госдолгу отложили при согласии всех сторон. При этом он отметил, что не стоит расценивать это решение как провал, передает NBC News.

«Мы собираемся встретиться снова», — подчеркнул Маккарти.

По его словам, все участники согласились с необходимостью отсрочки. Спикер также отметил, что переговорщики считают наиболее продуктивным позволить своим представителям 12 мая вновь провести технические дискуссии.

Маккарти признался, что на сегодняшний день стороны попросту не достигли достаточного прогресса в переговорах по государственному долгу, чтобы собираться вновь. Следующая встреча с участием Байдена ориентировочно состоится на следующей неделе.

9 мая президент Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме, чтобы обсудить вопрос повышения потолка госдолга. Однако, как сообщил по итогам собрания Кевин Маккарти, никаких подвижек достигнуто не было. Политик рассказал, что участники собрания лишь повторили свои позиции, и он не заметил никакого продвижения. Байден предложил конгрессменам снова встретиться по этому вопросу.

В апреле Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Марина Совина
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