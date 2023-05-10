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01:09, 10 мая 2023Мир

Стали известны итоги встречи Байдена и лидеров Конгресса по вопросу госдолга

Маккарти: Байден и лидеры Конгресса не нашли решений по повышению потолка госдолга

Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Во вторник 9 мая президент США Джо Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме, чтобы обсудить вопрос повышения потолка госдолга. Однако, как сообщил по итогам собрания спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, никаких подвижек достигнуто не было. Слова Маккарти приводит РИА Новости.

Политик рассказал, что участники собрания лишь повторили свои позиции, и он не заметил никакого продвижения. Байден предложил конгрессменам снова встретиться по этому вопросу. «Однако я очень ясно дал понять президенту, что у нас остается всего две недели», — сказал Маккарти журналистам на лужайке Белого дома, отметив, что стороны вновь проведут переговоры по госдолгу в предстоящую пятницу.

В апреле Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Ранее он назвал несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию. Маккарти также подчеркнул, что в настоящее время Соединенным Штатам нужно «настоящее лидерство».

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Екатерина Подвигина
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