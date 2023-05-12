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02:50, 12 мая 2023Бывший СССР

В Казахстане заявили о проблемах из-за санкций против России

Глава Нацбанка Казахстана Баймагамбетов заявил о проблемах из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что власти республики пытаются избежать ситуаций, при которых Россия бы использовала страну как инструмент для обхода санкций Евросоюза (ЕС) и США, но проблем от этого не меньше. Об этом пишет Orda.kz.

Как обратил внимание Баймагамбетов, роста объема экспорта в Россию в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом нет, однако для казахстанских производителей возникают риски попадания под вторичные санкции. По его словам, правительство пытается пресекать санкционную торговлю, в частности, экспорт через территорию Казахстана на территорию России товаров двойного назначения.

«Мы пытаемся выдерживать нейтральную позицию в отношении России. Тем не менее, Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы», — заявил глава казахского Нацбанка.

Ранее глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил, что российские грузоперевозчики начали жаловаться на трудности, которые возникают у них в последнее время на границе с Казахстаном при поставках продукции по параллельному импорту.

В апреле Казахстан ввел обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. Официально такое решение объяснили стремлением сделать прохождение грузов через границу более прозрачным, однако эксперты, со ссылкой на источники в руководстве страны, указывали, что меры были приняты для борьбы с параллельным импортом.

В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане предупредила компании и банки республики об угрозе применения вторичных санкций, если те будут оказывать помощь в обходе западных ограничительных мер. В свою очередь председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова подчеркнула, что Астана работает над тем, что обеспечить соблюдение санкций, а компании существенно усилили проверки.

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Марина Совина
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