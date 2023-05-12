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17:44, 12 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении танка Leopard ВСУ

Безсонов: Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на соледарском направлении

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российская армия уничтожила танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов в Telegram.

«Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки "Леопард"», — сообщил Безсонов.

По словам военнослужащего, ему стало известно, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пыталась оттащить танк или прикрыть экипаж, но российские бойцы из добровольческих отрядов «Невский» и «Ветераны» сожгли его, закидав ручными противотанковыми гранатометами.

Ранее в сети появилось видео уничтожения украинского танка во время танковой дуэли. Украинская бронемашина была обнаружена разведывательным дроном, и российский танк выдвинулся ей навстречу. После первого выстрела танк ВСУ перестал двигаться, а после второго попадания у него взорвался боекомплект, полностью уничтожив машину.

6 мая бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что передача ВСУ западной техники способствует уничтожению солдат украинской армии. По его словам, любой немецкий танк Leopard станет для украинского экипажа «гробом на колесах», так как требует иного подхода и обслуживания, в отличие от танков Т-72.

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Алевтина Запольская
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