В Якутии воссоздадут лицо жившего 4000 лет назад воина

В Якутии займутся воссозданием лица воина, жившего 4000 лет назад

Ученые Якутии и специалисты Института этнологии и антропологии РАН с помощью 3D-оцифровки займутся воссозданием лица воина, который жил 4000 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии в Москве.

По словам, директора Музея археологии и этнографии СВФУ Лилии Алексеевой, погребение было найдено еще в 2004 году в 9 километрах от села Чурапча Чурапчинского района Якутии в местности Кердюген. Останки принадлежали мужчине ростом около 165 сантиметров, который умер в возрасте 40-50 лет.

Мужчина был полностью укрыт щитом, который состоял из 100 костяных пластин. В его ногах был уложен доспех из роговых пластин с отверстиями для крепления. Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены фрагменты костей еще одного погребенного.

«Дальнейшие антропологические исследования показали, что череп погребенного по морфологическим признакам близок к арктической расе. Характер развития костей показывает Кердюгенского воина как очень сильного человека с большой мышечной массой», — пояснила Алексеева.

Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

По ее словам, боевой комплект является показателем не обычного погребения, а захоронения воина или вождя эпохи позднего неолита. Она отметила, что на данный момент в первую очередь нужно отсканировать весь имеющийся материал, найденный в погребении, а затем уже можно будет воссоздавать облик воина.

«За основу возьмем данные современного населения, которые близки к этому антропологическому типу. На основе краниологического типа, который предложен, подберем несколько наборов и сделаем контурную реконструкцию. После оценки остановимся на средней величине, которая даст возможность сделать базовую модель. Находка хороша изученная, огромную часть работы ранее проделали новосибирские антропологи. Будем искать дополнительные данные, чтобы повысить достоверность реконструкции находки», — пояснил младший научный сотрудник Центра физической антропологии ИЭиА РАН Равиль Галеев.

Ранее стало известно, что российские ученые запланировали экспедицию в арктический район Якутии, чтобы изучить местность, где ранее нашли огромную тушу древнего бизона. Интересующая ученых местность находится в бассейне реки Адыча выше по течению от села Бетенкес и считается труднодоступной.