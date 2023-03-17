Российская экспедиция изучит место обнаружения огромного вымершего животного

Ученые СВФУ изучат район Якутии, где нашли тушу древнего бизона

Российские ученые запланировали экспедицию в арктический район Якутии, чтобы изучить местность, где ранее нашли огромную тушу древнего бизона. Об этом сообщил заведующий лабораторией Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Максим Чепрасов ТАСС.

По его словам, поездка на местонахождении Хаастаах в Верхоянском районе должна состояться летом 2023 года. Интересующая ученых местность находится в бассейне реки Адычи выше по течению от села Бетенкес и считается труднодоступной.

«Уверены, что место перспективное, так как, помимо бизона, авторы находки нам передали также череп ископаемой росомахи. Целью полевых работ будут рекогносцировка нового местонахождения, сбор костного материала, отбор проб на споро-пыльцевой анализ», — рассказал Чепрасов.

В 2022 году на местонахождении Хаастаах обнаружили частично сохранившуюся тушу древнего бизона. Находку передали в якутский Музей мамонта. В марте ученые провели вскрытие животного и пришли к выводу, что отобранный биологический материал позволит его клонировать. Как выяснили специалисты СВФУ, на момент гибели бизону было от полутора до двух лет. Предположительно, он скончался от восьми до девяти тысяч лет назад.

В Якутии не в первый раз находят животных, живших несколько тысяч лет назад. В 2020 году оленеводы обнаружили в регионе останки древнего медведя с хорошо сохранившимися мягкими тканями. В феврале 2023 года ученые вскрыли тушу. Они рассчитывают изучить мозг животного и узнать, чем оно питалось.

Кроме того, в сентябре 2022 года археологи обнаружили в Якутии останки мамонта, шерстистого носорога и бизона, которые были убиты древним человеком. Проведя анализ собранных образцов, специалисты, предварительно, датировали находки эпохой плейстоцена, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад.