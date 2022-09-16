В российском регионе нашли останки убитых древним человеком мамонта и носорога

На раскопках в Якутии нашли останки мамонта, носорога и бизона со следами орудий человека

Археологи нашли в Якутии останки мамонта, шерстистого носорога и бизона, которые были убиты древним человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центр Республики Саха в Москве.

Ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН совместно с сотрудниками отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха провели раскопки в Чурапчинском районе региона. По их мнению, эта территория представляла собой место, где древний человек не только охотился, но и разделывал добычу. Проведя анализ собранных на раскопках образцов, ученые, предварительно, датировали останки фауны эпохой плейстоцена, которая началась 2,5 миллиона лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад.

Останки древних животных в этом районе впервые обнаружили в 2021 году в ходе обследования проектируемой автомобильной дороги, которая соединит якутские села Арылах и Кытанах. Раскопки стартовали в начале сентября 2022 года. Первые находки археологов уже исследуют палеонтологи.

Согласно данным экспертов, на Республику Саха приходится до 90 процентов всех найденных в мире останков мамонтовой фауны. Им помог сохраниться климат региона. Именно в якутской мерзлоте нашли останки мамонтенка Юки, у которого сохранился мозг, что дает надежду на возможное клонирование древнего зверя.

Ранее исследователи хорошо сохранившиеся останки мамонта обнаружили на Ямале. Ученые подчеркнули, что участившиеся в последнее время случаи находок древних животных говорят о негативном влиянии климата. По их словам, останки в буквальном смысле «вытаивают» из когда-то мерзлого грунта.