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09:02, 12 мая 2023Наука и техника

Разработан новый механизм создания искусственного мяса

Созданы бесконечно делящиеся стволовые клетки для производства искусственного мяса

Фото: Lab Photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Тафтса создали бесконечно делящиеся стволовые клетки животных — новый механизм позволит производить искусственное мясо, чтобы накормить миллионы людей. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Synthetic Biology.

Обычные стволовые мышечные клетки, взятые у живых животных, делятся максимум около 50 раз, а затем стареют и погибают. Это происходит из-за изнашивания теломер — окончаний хромосом. Новая технология позволит производить больше мяса, поскольку стволовые клетки могут делиться гораздо дольше, а иногда и бесконечно.

Создание этих клеток проходило в два этапа. Специалисты сконструировали стволовые клетки крупного рогатого скота таким образом, чтобы они постоянно восстанавливали свои теломеры. Затем они отредактировали клетки так, что они стали непрерывно вырабатывать белок, который стимулирует важную стадию деления. Это существенно ускорило процесс формирования клеток.

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Однако пока в разработке существуют некоторые недостатки. Так, например, мышечные стволовые клетки — это не привычное мясо в виде стейка. Для превращения клеток в полноценный продукт требуется не только деление и рост, но и созревание. Эту проблему планируется решить в будущих исследованиях.

Авторы также добавили, что клетки абсолютно безопасны для употребления: хранение, приготовление и переваривание полностью останавливает процесс размножения.

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Елена Апазиди
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