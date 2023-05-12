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20:14, 12 мая 2023Забота о себе

Звезда «Назад в будущее» раскрыл способ избежать депрессии

Майкл Джей Фокс решил жить одним днем, чтобы избежать депрессии из-за болезни Паркинсона
Майкл Джей Фокс

Майкл Джей Фокс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный американский актер Майкл Джей Фокс заявил, что решил жить одним днем, чтобы не впасть в депрессию из-за неуклонно прогрессирующей болезни Паркинсона. Свой способ избежать проблем с психикой вследствие проблем со здоровьем он раскрыл изданию People.

61-летняя звезда трилогии «Назад в будущее» признался, что прекрасно осознает, что вряд ли доживет до 80 лет, так как уже три десятилетия страдает болезнью Паркинсона — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. Несмотря на неуклонное ухудшение самочувствия, актер нашел способ не зацикливаться на здоровье и избежать ментального расстройства.

Я живу одним днем. Живу каждым мгновением. И люблю каждый прожитый день

Майкл Джей Фокс
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Фокс добавил, что, несмотря на терапию, с каждым днем его состояние медленно, но верно ухудшается, но он не собирается сдаваться и терять оптимизм и в оставшееся ему время планирует продолжать повышать осведомленность людей о болезни Паркинсона.

Ранее невролог Сергей Иллариошкин назвал ранние признаки болезни Паркинсона у здоровых людей. Свидетельствовать о манифесте недуга могут активное движение руками и ногами во сне, а также боли в мышцах и снижение обоняния, утверждает врач.

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Наталья Обрядина
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