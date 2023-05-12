Убившего жену шлемом мужчину нашли спустя 16 лет в храме

The Thaiger: в Таиланде полиция нашла убившего жену шлемом мужчину спустя 16 лет в храме

63-летнего жителя Таиланда по имени Адирек, убившего свою жену и находившегося в бегах, нашли в храме спустя 16 лет. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчина совершил преступление в 2007 году. Однажды он вместе с женой отправился на мотоцикле в гости к теще. До пункта назначения супруги так и не доехали: по пути Адирек до смерти избил жену шлемом. После этого он бросил ее труп на дороге и скрылся с места преступления.

После расследования суд провинции Пхитсанулок, где произошло преступление, выдал ордер на арест Адирека, однако найти убийцу не удавалось найти в течение почти 16 лет.

В 2023 году полиции стало известно, что преступник скрывается в храме в провинции Ройет. В начале мая сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и арестовать мужчину. Адирек признался в содеянном.

Мужчину доставили в отделение полиции Пхитсанулока. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в Италии 49-летний Паскуале Бонавота, один из боссов самой могущественной мафиозной итальянской группировки Ндрангета, был задержан после пяти лет в бегах. Бонавота пустился в бега в ноябре 2018 года, вскоре после того, как его приговорили к пожизненному тюремному заключению за два убийства.