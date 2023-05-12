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17:46, 12 мая 2023Россия

Медведев назвал последствия исполнения ордера МУС на арест лидера государства

Зампред Совбеза Медведев: исполнение ордера МУС на арест лидера страны приведет к войне

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал последствия исполнения решения Международного уголовного суда (МУС) на арест лидера страны. По его словам, это приведет к началу войны, пишет ТАСС.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Варвара Кошечкина
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