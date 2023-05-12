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16:20, 12 мая 2023Россия

Медведев назвал МУС сборищем «правовых импотентов»

Зампред Совбеза Медведев: МУС получил взятку от властей США для ведения дел против России

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Международный уголовный суд (МУС) по сути получил взятку от американских властей для ведения антироссийских дел. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, МУС является маловразумительной, никому ненужной и бессильной структурой, сборищем «правовых импотентов».

Ранее в марте Медведев порассуждал об ударе гиперзвуковой ракетой «Оникс» из Северного моря по зданию МУС в Гааге.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Варвара Кошечкина
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