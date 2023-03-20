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11:28, 20 марта 2023Россия

Медведев порассуждал об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию МУС в Гааге

Медведев допустил удар гиперзвуковой ракетой «Оникс» по зданию международного суда в Гааге

Фото: Dmitry Medvedev / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале допустил точечное применение гиперзвуковой ракеты «Оникс» из Северного моря по зданию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда», — пишет политик.

Медведев отметил, что МУС — «лишь убогая международная организация, а не население страны», поэтому войну из-за этого НАТО начинать не будет.

Само же решение уголовного суда будет иметь «чудовищные последствия» — крах принципов международного права, включая неотвратимость ответственности, порассуждал Медведев.

17 марта не признаваемый Россией Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обвинения МУС ложными, подчеркнув, что подобные обвинения уже не раз звучали в ходе информационной кампании по обвинению Москвы в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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