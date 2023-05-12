В России назвали основного кандидата для обмена с США

Депутат Бутина: кандидат для обмена с США — осужденный за киберпреступление Селезнев

Основным кандидатом в рамках обмена заключенными с Вашингтоном является осужденный за киберпреступление в США россиянин Роман Селезнев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность освобождения бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящихся под стражей в России, в рамках сделки по обмену заключенными. Отмечается, что Белый дом допустил ограниченное снятие антироссийских санкций в рамках сделки.

Мы неоднократно заявляли о том, что наши сограждане должны быть освобождены. Список немалый Мария Бутина депутат Госдумы

«Прежде всего в нем присутствует Роман Селезнев, который находится в заключении в США уже больше десяти лет. Напомню, ему дали 35 лет за так называемое киберпреступление. Это было одно из первых дел по киберпреступности в отношении так называемых русских хакеров в США», — сообщила Бутина.

Также депутат отметила, что смягчение санкционной политики может быть связано не только с освобождением Уилана и Гершковича.

«Сейчас в США рассматривается очередной бюджет, и нужны серьезные перемены для того, чтобы этот бюджет был принят. С 1 июля у них официально будет объявлен дефолт. Скорее всего, все пойдет в шатдаун, как и в президентство Трампа. То есть на несколько месяцев правительство будет выключено из работы. Поэтому на этом фоне речь пойдет об ослаблении санкций», — заявила собеседница «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами предпочли обменять баскетболистку Бриттни Грайнер вместо бывшего морского пехотинца Пола Уилана. По ее словам, бывшего морского пехотинца даже не включили в списки на обмен заключенными с Москвой.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Президент США Джо Байден уверял, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.