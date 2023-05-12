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13:07, 12 мая 2023Мир

В России назвали основного кандидата для обмена с США

Депутат Бутина: кандидат для обмена с США — осужденный за киберпреступление Селезнев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основным кандидатом в рамках обмена заключенными с Вашингтоном является осужденный за киберпреступление в США россиянин Роман Селезнев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность освобождения бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящихся под стражей в России, в рамках сделки по обмену заключенными. Отмечается, что Белый дом допустил ограниченное снятие антироссийских санкций в рамках сделки.

Мы неоднократно заявляли о том, что наши сограждане должны быть освобождены. Список немалый

Мария Бутинадепутат Госдумы

«Прежде всего в нем присутствует Роман Селезнев, который находится в заключении в США уже больше десяти лет. Напомню, ему дали 35 лет за так называемое киберпреступление. Это было одно из первых дел по киберпреступности в отношении так называемых русских хакеров в США», — сообщила Бутина.

Также депутат отметила, что смягчение санкционной политики может быть связано не только с освобождением Уилана и Гершковича.

«Сейчас в США рассматривается очередной бюджет, и нужны серьезные перемены для того, чтобы этот бюджет был принят. С 1 июля у них официально будет объявлен дефолт. Скорее всего, все пойдет в шатдаун, как и в президентство Трампа. То есть на несколько месяцев правительство будет выключено из работы. Поэтому на этом фоне речь пойдет об ослаблении санкций», — заявила собеседница «Ленты.ру».

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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США сами предпочли обменять баскетболистку Бриттни Грайнер вместо бывшего морского пехотинца Пола Уилана. По ее словам, бывшего морского пехотинца даже не включили в списки на обмен заключенными с Москвой.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Президент США Джо Байден уверял, что хотел бы обменять Уилана, но российские власти отказали ему в этом.

Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении него возбудили дело по статье о шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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Варвара Кошечкина
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