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08:58, 26 апреля 2023Мир

В МИД России заявили о нежелании США включить Уилана в обмен заключенными

Представитель МИД Захарова: США сами не включили Уилана в список обмена заключенными
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

США сами предпочли обменять баскетболистку Бриттни Грайнер вместо бывшего морского пехотинца Пола Уилана, его даже не включили в списки на обмен заключенными с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Цитату приводит РИА Новости.

По ее мнению, в этой связи со стороны американских властей было странно приводить родственников Уилана на заседание Совета безопасности ООН 24 апреля (на нем также присутствовал глава российского МИД Сергей Лавров).

В декабре прошлого года Россия и США обменялись заключенными — баскетболисткой Грайнер, осужденной по статье за контрабанду наркотиков, и россиянином Виктором Бутом, приговоренным к 25 годам за торговлю оружием. Брат Уилана Дэвид затем рассказал: семья американца разочарована, что он не попал в программу обмена заключенными.

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Виктория Кондратьева
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