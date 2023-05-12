Российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ на запорожском направлении

Гордеев: российские военные уничтожили 7 беспилотников ВСУ на запорожском направлении

Российские военные на запорожском направлении уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его информации, были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа и четыре дрона-камикадзе.

Также на запорожском направлении в районе Полтавки огнем реактивной батареи был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожил украинский минометный расчет.

Ранее Минобороны России сообщило, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем. Там также опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.