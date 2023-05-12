Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:40, 12 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ на запорожском направлении

Гордеев: российские военные уничтожили 7 беспилотников ВСУ на запорожском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские военные на запорожском направлении уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его информации, были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа и четыре дрона-камикадзе.

Также на запорожском направлении в районе Полтавки огнем реактивной батареи был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожил украинский минометный расчет.

Ранее Минобороны России сообщило, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем. Там также опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Парень раскрыл самый грязный интимный секрет возлюбленной ради спасения ее брата
Россиянам назвали способ накопить финансовую подушку
Полковник заявил о последних днях существования ВСУ
Подруги избитой актрисы «Улиц разбитых фонарей» поделились версией случившегося
Ветеринар перечислила опасные для собак и кошек дачные цветы
Вышел первый трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Российские военные уничтожили семь беспилотников ВСУ на запорожском направлении
Врач перечислила симптомы синдрома хронической усталости
Назван главный козырь России для наступления на запорожском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.