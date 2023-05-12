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07:00, 12 мая 2023Забота о себе

Названы способы получать удовольствие от секса после потери интереса к нему

Психолог Пошаталова предупредила, что интерес к сексу может пропасть по скрытым причинам

Фото: AimPix / Shutterstock / Fotodom

Интерес к сексу может пропасть по скрытым причинам, предупредила психолог, основатель академии Integral Space Татьяна Пошаталова. Она назвала «Ленте.ру» способы вновь начать получать удовольствие от интимной близости после потери интереса к ней.

Наслаждения от секса не пропадает просто так. Особенно, если изначально в этой области был порядок. Однако причины этого могут оказаться неочевидными, рассказала психолог.

Важно понимать, что сексуальная дисфункция — расстройство, которое может произойти с любым человеком. Наиболее распространенными причинами отсутствия удовольствия от секса являются стресс, депрессия, тревожность, низкая самооценка, проблемы в отношениях и болезни, продолжила собеседница «Ленты.ру».

Стресс и депрессия могут оказать серьезное влияние на интимную жизнь человека. Они приводят к ухудшению настроения и уменьшению интереса к сексу. Когда вы испытываете состояние хронической усталости и снижения энергии, секс кажется менее привлекательным

Татьяна Пошаталовапсихолог

Пошаталова пояснила, что при повышенной тревожности и низкой самооценке человек испытывает беспокойство и страх, чувствует себя непривлекательным или неуверенным. Все это влияет на способность расслабиться и получить удовольствие.

Случается, что проблемы в отношениях, копящиеся месяцами и годами, постепенно вызывают эмоциональное отторжение от партнера. Психолог отметила, что физические проблемы также могут быть причиной отсутствия удовольствия от секса. Например, некоторые лекарства могут вызывать сексуальную или эректильную дисфункции и вагинальную сухость.

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Обращение к врачу — это первый шаг на пути решения таких проблем, говорит Пошаталова. Если во время обследований проблем со здоровьем не обнаружили, необходимо обратиться к психологу. Если причина сексуальной неудовлетворенности кроется в эмоциональных или психологических проблемах, специалист поможет разобраться с ними и вернет уверенность в себя и свою привлекательность.

Работа над отношениями также играет важную роль в налаживании интимной жизни, уверяет психолог. В этом могут помочь не только психологи, но и сексологи. Обсуждение проблем и поиск компромиссов способны улучшить отношения и сексуальную жизнь. «Одним из залогов успешной реабилитации сексуальной жизни является обращение за помощь. Не стоит стесняться просить ее, — говорит Пошаталова. — От проблем в сексе можно избавиться».

Ранее сексолог Вера Веткина научила получать удовольствие от секса с проникновением. Она призвала использовать технику «Мост» для оргазма.

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Вера Владзиевская
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