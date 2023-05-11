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07:00, 11 мая 2023Забота о себе

Сексолог назвала способ научиться получать оргазм при сексе с проникновением

Сексолог Веткина призвала использовать технику «Мост» для оргазма при пенентрации

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психолог-сексолог Вера Веткина предложила женщинам использовать особую технику для получения оргазма при сексе с проникновением. Способ научиться получать максимальное удовольствие от пенетрации она назвала «Ленте.ру».

Прежде всего, Веткина подчеркнула, что оргазм не делится на клиторальный и вагинальный. Способ стимуляции для достижения оргазма может быть разным, в том числе и при вагинальной стимуляции. Однако, по ее словам, часто женщины страдают от неумения прийти к финалу без стимуляции клитора напрямую, но важно понимать, что она происходит и при вагинальном половом контакте.

Бытует мнение, что так называемый вагинальный оргазм — удовольствие не для каждой. Не стоит забывать, что оргазм — рефлекс. Способ его достижения — привычка. Потому, если хотите научиться получать именно такой оргазм, то нужно себя переучивать

Вера Веткинапсихолог-сексолог

Каждый организм уникален, поэтому для разных женщин эффективными окажутся разные способы достигать пика. И все же существуют универсальные рекомендации для улучшения качества секса. «Изучите анатомию и исследуйте свое тело, чтобы мозг понимал, что и где находится, — советует Веткина. — Хорошее кровообращение в области таза и гениталий обеспечит больший приток крови и большее возбуждение. Для этого нужно регулярно делать самомассаж влагалища и тренировать мышцы тазового дна».

Психолог-сексолог также посоветовала увеличить время прелюдии, чтобы усилить возбуждение. По ее словам, сначала следует научиться получать оргазм самостоятельно, а уже потом перенести этот навык на секс с партнером. Для достижения удовольствия можно использовать стимуляцию руками или секс-игрушкой, но без вибрации и вакуумной стимуляции, добавила Веткина.

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Техника «Мост» — основной инструмент переключения клиторальной стимуляции на вагинальную, продолжила психолог-сексолог. В момент возбуждения следует прекратить стимуляцию клитора, но продолжать стимулировать вход во влагалище и так называемую зону G. На первых порах возбуждение будет откатывать. Нужно продолжать стимуляцию клитора и снова на пике убрать руки от него, продолжая стимулировать влагалище. Сколько повторов нужно сделать, зависит от особенностей организма.

«Важно, чтобы в период переучивания, женщина не получала разрядку другим способом, тогда вероятность получить оргазм от нарастающего возбуждения будет гораздо выше», — заключила Веткина.

Ранее клинический психолог Яна Иванова назвала неожиданные эрогенные зоны женщин. Она посоветовала уделять больше внимания подмышкам и бокам.

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Вера Владзиевская
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