Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:09, 12 мая 2023Мир

Вучич отказался голосовать против России на саммите Совета Европы

Президент Сербии Вучич отказался голосовать по декларации против России на саммите СЕ

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отказался голосовать по декларации против Российской Федерации на саммите Совета Европы (СЕ), который пройдет в исландском Рейкьявике 16-17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Белград предложил поправку к готовящейся декларации СЕ по украинскому кризису в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, однако ее отказались рассматривать.

«Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападками из Европы, что было бы не очень разумно», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, Белград с принятием антироссийской декларации без поправок сербской стороны тем самым даст понять, что Запад может «нарушить целостность Сербии и Устав ООН». Президент добавил, что откажется от поездки в Рейкьявик.

Вучич также подчеркнул, что Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после предупреждения Евросоюза, что такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для балканской страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге
Уровень доверия россиян Путину составил почти 81 процент
Лукашенко пригласили на саммит ООН
Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО
Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна
В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт
Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.