Вучич отказался голосовать против России на саммите Совета Европы

Президент Сербии Вучич отказался голосовать по декларации против России на саммите СЕ

Президент Сербии Александр Вучич отказался голосовать по декларации против Российской Федерации на саммите Совета Европы (СЕ), который пройдет в исландском Рейкьявике 16-17 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Белград предложил поправку к готовящейся декларации СЕ по украинскому кризису в вопросе территориальной целостности всех государств-членов, включая Сербию, однако ее отказались рассматривать.

«Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападками из Европы, что было бы не очень разумно», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, Белград с принятием антироссийской декларации без поправок сербской стороны тем самым даст понять, что Запад может «нарушить целостность Сербии и Устав ООН». Президент добавил, что откажется от поездки в Рейкьявик.

Вучич также подчеркнул, что Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после предупреждения Евросоюза, что такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для балканской страны.