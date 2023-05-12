Посол Судана в Москве оценил шансы военного сотрудничества с Россией

Sudan Akhbar: посол Судана в России оценил шансы российско-суданского сотрудничества

Сотрудничеству между Москвой и Хартумом не угрожают суданские актуальные события, заявил посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Дипломата цитирует портал Sudan Akhbar.

«Данный вопрос обсуждался в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан в феврале», — прокомментировал перспективу открытия российской военной базы в Судане посол.

Сиррадж указал, что в контексте суданских реалий сложность заключается в том, «что межстороннее соглашение должно быть ратифицировано законодательным советом, а он еще не сформирован».

Дипломат в том же интервью также заявил, что суданцы никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме в разгар политического кризиса в его стране, передает российское издание «Известия».

Ранее Вооруженные силы Судана запретили гражданам страны пользоваться мотоциклами, сославшись на то, что бойцы Сил быстрого реагирования (СБР) часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на таком транспорте под видом мирных жителей.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и СБР — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).