Армия Судана запретила жителям пользоваться мотоциклами

Вооруженные силы Судана запретили гражданам страны пользоваться мотоциклами

Вооруженные силы Судана запретили гражданам страны пользоваться мотоциклами, сославшись на то, что бойцы Сил быстрого реагирования (СБР) часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на таком транспорте под видом мирных жителей. Об этом говорится в заявлении армии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как указывает Telegram-канал «Над пропастью в Судане», фактически суданская армия объявила мотоциклистов врагами народа: военные позволили суданцам применять силу в отношении тех, кто пользуется мотоциклами.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и СБР — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).