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13:00, 11 мая 2023Мир

Армия Судана запретила жителям пользоваться мотоциклами

Вооруженные силы Судана запретили гражданам страны пользоваться мотоциклами

Фото: Ibrahim Mohammed Ishak / Reuters

Вооруженные силы Судана запретили гражданам страны пользоваться мотоциклами, сославшись на то, что бойцы Сил быстрого реагирования (СБР) часто переодеваются в гражданскую одежду и передвигаются на таком транспорте под видом мирных жителей. Об этом говорится в заявлении армии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как указывает Telegram-канал «Над пропастью в Судане», фактически суданская армия объявила мотоциклистов врагами народа: военные позволили суданцам применять силу в отношении тех, кто пользуется мотоциклами.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и СБР — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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Елизавета Наумова
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