Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 12 мая 2023Мир

В США раскритиковали обещание Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Республиканская партия осудила обещание Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Республиканская партия осудила обещание экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает The Hill cо ссылкой на заявления представителей партии.

«Трамп напомнил всем о своей поддержке России и готовности продать Украину», — раскритиковал бывшего американского лидера экс-губернатор штата Арканзас, кандидат в президенты США от Республиканской партии Аса Хатчинсон.

«Несмотря на то, насколько нелепо звучит его заявление, я подозреваю, что он попытался бы сделать это, отдав Украину [президенту России Владимиру] Путину и России», — отметил бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос об украинском конфликте, заявил, что «хочет, чтобы русские и украинцы перестали умирать». Он пообещал в случае избрания встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и в течение 24 часов урегулировать конфликт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО. Что происходит на линии боевого соприкосновения?
Аферисты собирали деньги с россиян от имени главреда RT якобы на СВО
Боррель указал на возможность Китая извлечь выгоду из любого исхода СВО
Мощный пожар в Подмосковье попал на видео
В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами
В Индии самка ягуара умерла из-за травм после спаривания с самцом
Блогерша с покрытым татуировками телом ответила на нравоучения в сети
Пляжная страна Европы изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами
Разработан новый механизм создания искусственного мяса
Забастовка сценаристов приостановила работу над новым сезоном The Last of Us
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.