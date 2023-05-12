В США раскритиковали обещание Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Республиканская партия осудила обещание Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

Республиканская партия осудила обещание экс-президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает The Hill cо ссылкой на заявления представителей партии.

«Трамп напомнил всем о своей поддержке России и готовности продать Украину», — раскритиковал бывшего американского лидера экс-губернатор штата Арканзас, кандидат в президенты США от Республиканской партии Аса Хатчинсон.

«Несмотря на то, насколько нелепо звучит его заявление, я подозреваю, что он попытался бы сделать это, отдав Украину [президенту России Владимиру] Путину и России», — отметил бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос об украинском конфликте, заявил, что «хочет, чтобы русские и украинцы перестали умирать». Он пообещал в случае избрания встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и в течение 24 часов урегулировать конфликт.