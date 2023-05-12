Рогов рассказал об угрозах Киева сотрудникам Запорожской АЭС

Рогов заявил о сообщениях с угрозами от киевских властей для сотрудников Запорожской АЭС

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции (АЭС) поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей. Об этом рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — заявил Рогов.

По его словам, власти Украины таким образом пытаются сорвать восстановительные процессы на атомной станции и парализовать работу АЭС.

Рогов добавил, что станция продолжает свою работу, никакой эвакуации, о чем заявляет украинская сторона, не проводится.

7 мая Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках своего контрнаступления планируют предпринять попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о сложной обстановке в районе ЗАЭС, назвав ее непредсказуемой и потенциально опасной. Он также выразил обеспокоенность из-за угроз ядерной безопасности для станции. Гросси призвал приложить совместные усилия для того, чтобы не развязать серьезной ядерной аварии.