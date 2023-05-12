Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 12 мая 2023Бывший СССР

Рогов рассказал об угрозах Киева сотрудникам Запорожской АЭС

Рогов заявил о сообщениях с угрозами от киевских властей для сотрудников Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции (АЭС) поступают сообщения с угрозами о расправе от киевских властей. Об этом рассказал РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Людей пытаются запугать, публикуют личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — заявил Рогов.

По его словам, власти Украины таким образом пытаются сорвать восстановительные процессы на атомной станции и парализовать работу АЭС.

Рогов добавил, что станция продолжает свою работу, никакой эвакуации, о чем заявляет украинская сторона, не проводится.

7 мая Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в рамках своего контрнаступления планируют предпринять попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о сложной обстановке в районе ЗАЭС, назвав ее непредсказуемой и потенциально опасной. Он также выразил обеспокоенность из-за угроз ядерной безопасности для станции. Гросси призвал приложить совместные усилия для того, чтобы не развязать серьезной ядерной аварии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась. Почему страны отказались вступать в конфликт с Москвой?
Все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России
Рогов рассказал об угрозах Киева сотрудникам Запорожской АЭС
32-летняя Zivert в топе и мини-юбке восхитила пользователей сети своей фигурой
Около Токио зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2
Россиянка надела электронный браслет на кота и сбежала из-под домашнего ареста
Wildberries приостановил начисления за рекламу после митинга продавцов
Парень раскрыл самый грязный интимный секрет возлюбленной ради спасения ее брата
Полковник заявил о последних днях существования ВСУ
Подруги избитой актрисы «Улиц разбитых фонарей» поделились версией случившегося
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.