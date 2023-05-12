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14:47, 12 мая 2023Россия

Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования

Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по реализации проекта по изменению уровней профессионального образования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Что такое Болонская система образования?

Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.

Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.

Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.

Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.

Пилотный проект предполагает, что в части университетов будет введен базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех лет.

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Анастасия Шейкина
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