Российского производителя средств спецсвязи забрали под госуправление
Управление предприятием по производству средств радиосвязи специального назначения НПО «Ангстрем» передано Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК). Об этом со ссылкой на источники в правительстве и IT-рынке, а также на базу данных Rusprofile сообщает РБК. Решение принято в рамках закона об ограничении прав акционеров и полномочий органов управления при срыве поставок по гособоронзаказу, который в марте этого года подписал президент страны Владимир Путин.
Один из собеседников издания рассказал, что управление заберет дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. По его словам, мера носит временный характер, государство вынуждено было пойти на нее.
В прошлые годы «Ростех» оказывал помощь «Уралвагонзаводу» и «Курганмашзаводу», но в случае с «Ангстремом» задача сложнее, а эффект нужен незамедлительный. Другой источник подчеркивает, что речь об изъятии активов не идет, главная задача — не допустить срыва гособоронзаказа.
Еще один собеседник уточнил, что на крайние меры пришлось пойти из-за нехватки у предприятия комплектующих. Модель внешнего управления должна помочь в конкурентной борьбе, ее вводят из-за того, что нынешние поставщики армии не смогли выполнить задачи по обеспечению войск системами связи.
«Ангстрем» занимается разработкой и созданием средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначений. Например, компания выпускает портативные радиостанции «Азарт», которые обеспечивают помехо- и разведзащищенную засекреченную радиосвязь в тактическом звене управления.
В 2021 году бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин рассказал о преступной схеме, которая была связана с поставками радиостанций «Азарт» в Вооруженные силы. По его словам почти готовые радиостанции закупались в Китае, некоторые комплектующие для вида ставили в России, после чего продукт продавали по заведомо завышенной стоимости. Таким образом из контракта на сумму 18,5 миллиарда рублей можно было похитить 6,7 миллиарда.