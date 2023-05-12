Российского производителя средств спецсвязи забрали под госуправление

Предприятие по производству средств спецсвязи «Ангстрем» передали под управление ОПК

Управление предприятием по производству средств радиосвязи специального назначения НПО «Ангстрем» передано Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК). Об этом со ссылкой на источники в правительстве и IT-рынке, а также на базу данных Rusprofile сообщает РБК. Решение принято в рамках закона об ограничении прав акционеров и полномочий органов управления при срыве поставок по гособоронзаказу, который в марте этого года подписал президент страны Владимир Путин.

Один из собеседников издания рассказал, что управление заберет дочерний холдинг «Ростеха» со специализацией в сфере радиоэлектроники. По его словам, мера носит временный характер, государство вынуждено было пойти на нее.

В прошлые годы «Ростех» оказывал помощь «Уралвагонзаводу» и «Курганмашзаводу», но в случае с «Ангстремом» задача сложнее, а эффект нужен незамедлительный. Другой источник подчеркивает, что речь об изъятии активов не идет, главная задача — не допустить срыва гособоронзаказа.

Еще один собеседник уточнил, что на крайние меры пришлось пойти из-за нехватки у предприятия комплектующих. Модель внешнего управления должна помочь в конкурентной борьбе, ее вводят из-за того, что нынешние поставщики армии не смогли выполнить задачи по обеспечению войск системами связи.

«Ангстрем» занимается разработкой и созданием средств радиосвязи, автоматизации, защиты информации и программного обеспечения военного и специального назначений. Например, компания выпускает портативные радиостанции «Азарт», которые обеспечивают помехо- и разведзащищенную засекреченную радиосвязь в тактическом звене управления.

В 2021 году бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин рассказал о преступной схеме, которая была связана с поставками радиостанций «Азарт» в Вооруженные силы. По его словам почти готовые радиостанции закупались в Китае, некоторые комплектующие для вида ставили в России, после чего продукт продавали по заведомо завышенной стоимости. Таким образом из контракта на сумму 18,5 миллиарда рублей можно было похитить 6,7 миллиарда.